Perché a Napoli 300 operatori socio-sanitari (Oss) che lavoravano con l’Asl 1 sono stati licenziati (Di domenica 20 ottobre 2024) La ASL Napoli 1 Centro internalizza il servizio attraverso un concorso pubblico, ma chiude l'appalto un anno prima della scadenza. Fanpage.it - Perché a Napoli 300 operatori socio-sanitari (Oss) che lavoravano con l’Asl 1 sono stati licenziati Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La ASL1 Centro internalizza il servizio attraverso un concorso pubblico, ma chiude l'appalto un anno prima della scadenza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sit-in operatori sociali Gesco nell’aeroporto di Capodichino a Napoli - I manifestanti hanno esposto stricioni a sostegno del welfae e distribuito ai passeggeri in attesa dell’imbarco volantini scritti anche in inglese. ” Gli OSS del gruppo Gesco – e’ scritto in una nota diffusa alla stampa – che continuano a chiedere con insistenza ai vertici della Asl Napoli 1 Centro di ritornare sulla decisione di rescindere il contratto con 14 mesi di anticipo, per l’affidamento ... (Anteprima24.it)

Sede della Posta centrale di Napoli occupata da operatori sociali - . it. Tempo di lettura: < 1 minutoLa sede della Posta centrale di Napoli, in piazza Matteotti, è stata occupata dagli operatori sociali della Gesco che hanno esposto uno striscione con la scritta ‘Il welfare non è un lusso’. Oltre alla perdita del posto di lavoro per 300 dipendenti, si sottolineano, “le conseguenze gravissime per sofferenti psichici, anziani affetti da patologie della terza ... (Anteprima24.it)

A Napoli tre aggressioni in poche ore a operatori sanitari : è ancora emergenza - Villa Betania, Asl Napoli e Cto: tre aggressioni nel giro di poche ore a Napoli. Vittime: operatori sanitari.Continua a leggere . (Fanpage.it)