Palomino sicuro: «Contento per il gol ma più per la vittoria. Dedico il gol a chi mi ha aiutato e a Zapata, speriamo torni presto» (Di domenica 20 ottobre 2024) Palomino ha parlato nel post gara tra Cagliari e Torino, valida per il campionato di Serie A 2024/2025. Le dichiarazioni Jose Palomino ha parlato nel post partita del match tra Cagliari e Torino, valida per il campionato di Serie A 2024/2025. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn: GOL – «Ho fatto il mio, sono Contento per il Calcionews24.com - Palomino sicuro: «Contento per il gol ma più per la vittoria. Dedico il gol a chi mi ha aiutato e a Zapata, speriamo torni presto» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 20 ottobre 2024)ha parlato nel post gara tra Cagliari e Torino, valida per il campionato di Serie A 2024/2025. Le dichiarazioni Joseha parlato nel post partita del match tra Cagliari e Torino, valida per il campionato di Serie A 2024/2025. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn: GOL – «Ho fatto il mio, sonoper il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fratoianni : “Renzi? Se ne è parlato anche troppo. Per battere la destra occorre costruire una proposta che abbia credibilità” - Se in nome della sinsitra togli tutele al lavoro e apri le porte alla sanità privata… poi la destra vera vince. Voglio una coalizione che dica che il salario deve essere giusto e dignitoso, che di fronte al lusso sfrenato difeso e sbandierato da Daniela Santanché è giusto chiedere qualcosa in più, voglio una coalizione che rimetta al centro la scuola come principale infrastruttura civile e ... (Ilfattoquotidiano.it)

Non solo tra chi torna senza una medaglia ma soprattutto tra chi l'ha vinta. Dilaga - a Giochi finiti - il «post-Olympic blues» : lo choc improvviso di non avere più un obiettivo chiaro. Michael Phelps e Simone Biles ne hanno parlato apertamente ma ne soffrono in tanti. D'altra parte - soffriamo del vuoto pure noi - che non abbiamo fatto niente - a parte guardarli - Insomma, il trauma della fine dei Giochi non viene affatto sottovalutato. Se vinci, ti senti improvvisamente persa». L’espressione “calo dell’umore”, più o meno grave, è più adeguata, ed è una condizione in cui non è difficile immedesimarsi, con le dovute proporzioni. Gli atleti cadono vittime della Depressione post-Olimpiadi sembra essere il primo su iO Donna. (Iodonna.it)

Superman : James Gunn ha parlato della post-produzione - Giovedì, Gunn è andato su Threads e ha risposto a un fan che gli chiedeva se si sarebbe preso una breve pausa dopo aver terminato Superman o se si sarebbe subito dedicato a un altro progetto. Grazie a tutti dal profondo del mio cuore. Il film dovrebbe uscire nelle sale a luglio 2025. “La post-produzione, montaggio, suono, effetti visivi, ecc. (Metropolitanmagazine.it)