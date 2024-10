Ilgiorno.it - Ottant’anni fa la strage dei Piccoli Martiri di Gorla. Delpini: “Basta uccidere bambini”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Milano, 20 ottobre 2024 – Nel giorno in cui,fa, un bombardamento aereo delle pattuglie anglo americane causò la morte di 184e bambine della scuola elementare Francesco Crispi, Milano ricorda i suoidi. L’intera giornata è scandita, in questo spicchio di città, dagli eventi per commemorare l’evento che è stato preceduto da altri appuntamenti e dalla visita, il 14 ottobre, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ladi, 186morti per errore: cosa successe il 20 ottobre 1944 La giornata di commemorazione Gli appelli alla pace Gli altri eventi La giornata di commemorazione Sono numerosi, oggi, i momenti di ricordo e di riflessione presso il Monumento e la Cripta in piazza, lì dove c’era la scuola distrutta dalle bombe.