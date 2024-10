Osimhen candida la sua rovesciata per il premio Puskas: «È stato un gol incredibile» VIDEO (Di domenica 20 ottobre 2024) Osimhen ha messo a segno oggi un gol gioiello con il Galatasaray. L’attaccante del Napoli infatti, subentrato al 78esimo della sfida contro l’Antalyaspor, ha segnato nei minuti di recupero con una rovesciata splendida il gol del 3-0. Dopo l’incontro Victor ha rilasciato alcune dichiarazioni Le parole di Osimhen «Il gol è stato incredibile. Abbiamo conquistato 3 punti in questa gara e sono molto felice per questo. Dedico questo gol al nostro allenatore, oggi è il suo compleanno. Guardando il primo tempo non siamo stati così bravi, grazie ai gol di Mauro siamo passati in vantaggio e nella ripresa siamo riusciti a giocare molto meglio. Abbiamo fatto 4 giorni di vacanza e di conseguenza ci siamo riposati bene, ora continueremo ad allenarci allo stesso modo. Ilnapolista.it - Osimhen candida la sua rovesciata per il premio Puskas: «È stato un gol incredibile» VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 20 ottobre 2024)ha messo a segno oggi un gol gioiello con il Galatasaray. L’attaccante del Napoli infatti, subentrato al 78esimo della sfida contro l’Antalyaspor, ha segnato nei minuti di recupero con unasplendida il gol del 3-0. Dopo l’incontro Victor ha rilasciato alcune dichiarazioni Le parole di«Il gol è. Abbiamo conqui3 punti in questa gara e sono molto felice per questo. Dedico questo gol al nostro allenatore, oggi è il suo compleanno. Guardando il primo tempo non siamo stati così bravi, grazie ai gol di Mauro siamo passati in vantaggio e nella ripresa siamo riusciti a giocare molto meglio. Abbiamo fatto 4 giorni di vacanza e di conseguenza ci siamo riposati bene, ora continueremo ad allenarci allo stesso modo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Osimhen incanta in Turchia : che rovesciata con il Galatasaray – VIDEO - twitter. com/m58DYb2lGx — EuroFoot (@eurofootcom) […]. ??? Victor Osimhen with an incredible bicycle kick for Galatasaray! ? (@beINSPORTS_TR) pic. Il gran gol di Victor Osimhen in Galatasaray-Antalyaspor: rovesciata da applausi per il calciatore in prestito dal Napoli Victor Osimhen ancora protagonista in Turchia: nell’ultima vittoria del Galatasaray contro l’Antalyaspor l’attaccante in prestito ... (Calcionews24.com)

Osimhen torna in campo col Galatasaray dopo l’infortunio e segna in rovesciata VIDEO - pic. 7 goal contributions in 5 games at Galatasaray for Victor Osimhen… …and today, this bicycle kick. Dodici minuti più recupero che sono bastati al classe 1998 per lasciare il segno in un modo più che spettacolare. . Nella sfida contro del Galatasaray l’Antalyaspor l’attaccante nigeriano ha iniziato la partita dalla panchina, per poi subentrare al 78?. (Ilnapolista.it)

Osimhen - gol pazzesco in rovesciata : tifosi turchi senza parole - . Il classe ’98 è rientrato proprio oggi dallo stiramento muscolare che lo ha costretto a rinunciare anche alla sua Nigeria e ha subito lasciato nuovamente traccia di sé con una rete clamorosa. Dichiarazioni d’amore per la città e una maglia con la scritta “Finalmente” dopo il suo primo gol. Osimhen segna in rovesciata: anche il Napoli può sorridere Un improvviso attaccamento alla maglia ... (Spazionapoli.it)