Monza-Milano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Superlega 2024/2025 volley maschile (Di domenica 20 ottobre 2024) Tutto pronto per Monza-Milano, partita valevole per la quarta giornata di andata del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile. I brianzoli di Massimo Eccheli, dopo il netto ko incassato a Civitanova, vogliono sfruttare il campo di casa per tornare al successo e guadagnare posizioni. Dall’altra parte della rete c’è un’altra squadra lombarda, quella guidata da Roberta Piazza, anch’essa a caccia di riscatto dopo la sconfitta interna contro Trento. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di domenica 20 ottobre all’OpiquadArena di Monza. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra Mint Vero volley Monza ed Allianz Milano della massima serie del campionato italiano di volley maschile. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la quarta giornata di andata del campionato didi. I brianzoli di Massimo Eccheli, dopo il netto ko incassato a Civitanova, vogliono sfruttare il campo di casa per tornare al successo e guadagnare posizioni. Dall’altra parte della rete c’è un’altra squadra lombarda, quella guidata da Roberta Piazza, anch’essa a caccia di riscatto dopo la sconfitta interna contro Trento. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di domenica 20 ottobre all’OpiquadArena di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Mint Veroed Allianzdella massima serie del campionato italiano di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Monza-Milano - Superlega volley in DIRETTA : il derby lombardo promette scintille - OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida valida per la quarta giornata di Superlega tra Mint Vero Volley Monza e Allianz Milano, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 19. In realtà Monza, terz’ultima in classifica con 2 punti e reduce da due sconfitte consecutive dopo il sofferto successo al debutto contro Grottazzolina, deve fare i ... (Oasport.it)

L’arte sostenibile di Gianluca Patti : da Monza a Milano il murale colorato capace di “cancellare” lo smog - Mi piacerebbe portare in giro questo progetto, realizzando altri murale di questo genere”. È un’opera interessante per il contenuto e per il messaggio di sostenibilità. Volevo lasciare la mia impronta in un luogo così importante, per dare il mio respiro all’interno di questo spazio e in una città così toccata dal problema dell’inquinamento come Milano. (Ilgiorno.it)

Pedemontana gratis sulla Milano-Meda - voto all’unanimità della Provincia di Monza e Brianza - Pedemontana gratis sul tratto dell’attuale Milano-Meda. Il testo chiede di non introdurre il pedaggiamento del tratto di Milano-Meda che entrerà [. La mozione è stata presentata dal gruppo di centrosinistra “Brianza Rete Comune” ed è stata votata da tutta l’assemblea provinciale. . ]. Lo chiede la mozione votata l’altro giorno all’unanimità dal consiglio provinciale di Monza e Brianza. (Ilnotiziario.net)