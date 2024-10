Moldavia al bivio, al via elezioni e referendum su adesione a Ue (Di domenica 20 ottobre 2024) Gli elettori della Moldavia hanno iniziato a votare questa mattina per le elezioni presidenziali e per il referendum sull'adesione all'Unione europea, con il timore di un'ingerenza russa nei due test elettorali chiave nel mezzo della guerra nella vicina Ucraina. Le elezioni sono la prova decisiva della svolta europeista dell'ex repubblica sovietica sotto la guida della presidente in carica Maia Sandu, che sta cercando un secondo mandato nel Paese di 2,6 milioni di abitanti. La polizia ha effettuato centinaia di arresti dopo aver scoperto un massiccio piano di compravendita di voti, avvertendo questa settimana che fino a un quarto dei voti espressi potrebbe essere stato influenzato dal denaro russo. Quotidiano.net - Moldavia al bivio, al via elezioni e referendum su adesione a Ue Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Gli elettori dellahanno iniziato a votare questa mattina per lepresidenziali e per ilsull'all'Unione europea, con il timore di un'ingerenza russa nei due test elettorali chiave nel mezzo della guerra nella vicina Ucraina. Lesono la prova decisiva della svolta europeista dell'ex repubblica sovietica sotto la guida della presidente in carica Maia Sandu, che sta cercando un secondo mandato nel Paese di 2,6 milioni di abitanti. La polizia ha effettuato centinaia di arresti dopo aver scoperto un massiccio piano di compravendita di voti, avvertendo questa settimana che fino a un quarto dei voti espressi potrebbe essere stato influenzato dal denaro russo.

