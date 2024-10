Media Libano, 14 raid Israele su un villaggio in 15 minuti (Di domenica 20 ottobre 2024) L'agenzia di stampa ufficiale libanese Ani ha riferito che oggi gli aerei israeliani hanno effettuato "14 attacchi consecutivi" nell'arco di 15 minuti su varie aree del villaggio di Khiam, nel sud del Libano. Dal 23 settembre Israele ha lanciato una vasta campagna di bombardamenti sul territorio libanese, principalmente contro le roccaforti filo-iraniane di Hezbollah nel sud e nell'est del Paese, nonché nei sobborghi meridionali della capitale Beirut. Dal 30 settembre l'esercito israeliano effettua anche incursioni di terra contro il movimento islamico nel sud del Paese. Quotidiano.net - Media Libano, 14 raid Israele su un villaggio in 15 minuti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) L'agenzia di stampa ufficiale libanese Ani ha riferito che oggi gli aerei israeliani hanno effettuato "14 attacchi consecutivi" nell'arco di 15su varie aree deldi Khiam, nel sud del. Dal 23 settembreha lanciato una vasta campagna di bombardamenti sul territorio libanese, principalmente contro le roccaforti filo-iraniane di Hezbollah nel sud e nell'est del Paese, nonché nei sobborghi meridionali della capitale Beirut. Dal 30 settembre l'esercito israeliano effettua anche incursioni di terra contro il movimento islamico nel sud del Paese.

Il Papa - da oggi 14 nuovi santi. Pace nella 'martoriata' Palestina - Israele e Libano. Mattarella a S. Pietro - Lo fa davanti ad una Piazza San Pietro gremita e in festa per la proclamazione di quattordici nuovi santi. Tra loro ci sono anche gli undici Martiri di Damasco, otto francescani e tre laici maroniti, che nel 1860 furono uccisi nel corso di un assalto al loro convento da parte dei drusi. Il Papa lancia un nuovo appello per la pace e tra i Paesi cita la "martoriata" Palestina. (Gazzettadelsud.it)

Medioriente : esercito Libano - 3 nostri soldati uccisi in raid Israele - I 3 sono stati presi di mira su una strada che collega il villaggio di confine di Ain Ebel alla vicina città di Hanin. Dalla metà di settembre, quando Israele ha intensificato la sua offensiva contro il Libano, sono 8 i soldati dell’esercito regolare di Beirut uccisi. Milano, 20 ott. (LaPresse/AP) – L’esercito libanese ha affermato che tre dei suoi soldati sono stati uccisi in un attacco ... (Lapresse.it)

Papa - preghiamo per la martoriata Palestina - Israele - Libano - "Continuiamo a pregare per le popolazioni che soffrono a causa della guerra: la martoriata Palestina, Israele, Libano, la martoriata Ucraina, Sudan, Myanmar e tutte le altre, e invochiamo per tutti il dono della pace". Erano presenti alla messa del Papa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. (Quotidiano.net)