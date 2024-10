Ilrestodelcarlino.it - Maltempo Modena, esondati fossi e torrenti: vari allagamenti. Ecco le strade chiuse

(Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – Serata e nottata difficile in provincia dia causa dell’ondata diche ha causato numerosiin, garage e locali interrati. Sonoe alcunimentre il sistema fognario, messo a dura prova, ha fatto fatica a reggere in particolare aest, nel quartiere musicisti e in zona Paganine dove i residenti sono finiti sott’acqua con tombini ‘saltati’ a causa della pressione dell’acqua. Diverse lerisultate non percorribili con invito a limitare gli spostamenti. In provincia i problemi maggiori si sono registrati a Savignano dove e’ esondato il rio Merdone in località Garofano, nuovamente alluvionata, mentre a Castelfranco Emilia serie difficoltà nelle frazioni di Manzolino, Gaggio e Piumazzo. A Montale Rangone è esondato il torrente Tegagna, stessa situazione per il Nizzola a Cavidole.