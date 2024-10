Thesocialpost.it - Maltempo a Bologna: slavina d’acqua e strade trasformate in torrenti

(Di domenica 20 ottobre 2024)è stata duramente colpita da un’ondata di, che ha visto un’esemplificazione drammatica di come la pioggia si sia riversata dalle colline circostanti. Irene Priolo, presidente facente funzione dell’Emilia-Romagna, ha fornito un aggiornamento sulla situazione, sottolineando come l’evento atmosferico avvenuto due giorni fa abbia portato a un indice di saturazione dei suoli talmente elevato da provocare una vera e propria. L’acqua, caduta in quantità significative, ha trovato la sua via attraverso il Ravone, il cui corso non è riuscito più a contenere l’enorme portata. “Lesono diventate”, ha spiegato Priolo, descrivendo una situazione in cui l’acqua è fuoriuscita violentemente dai tombini e dagli scoli cittadini, trasformando la città in uno scenario di emergenza.