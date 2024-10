"Liam Payne avrebbe assunto di Cristal prima di morire": quali sono gli effetti della droga (Di domenica 20 ottobre 2024) Nuovi sviluppi stanno emergendo riguardo la tragica morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction, deceduto a soli 31 anni dopo essere caduto dal balcone della sua stanza d'albergo a Buenos Aires. Secondo quanto riportato dai media americani TMZ e People, Payne avrebbe assunto "potenti Europa.today.it - "Liam Payne avrebbe assunto di Cristal prima di morire": quali sono gli effetti della droga Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Nuovi sviluppi stanno emergendo riguardo la tragica morte di, ex membro degli One Direction, deceduto a soli 31 anni dopo essere caduto dal balconesua stanza d'albergo a Buenos Aires. Secondo quanto riportato dai media americani TMZ e People,"potenti

"Liam Payne può aver assunto di Cristal prima di morire" : quali sono gli effetti della droga - Nuovi sviluppi stanno emergendo riguardo la tragica morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction, deceduto a soli 31 anni dopo essere caduto dal balcone della sua stanza d'albergo a Buenos Aires. Secondo quanto riportato dai media americani TMZ e People, Payne avrebbe assunto "potenti... (Today.it)

Robbie Williams in lacrime per la morte di Liam Payne : “Per grazia di Dio e/o pura fortuna - sono ancora qui” - Mi è piaciuto prenderci in giro in modo leggero, e ho pensato a tutte le volte che ero io quel ragazzo che prendeva in giro le popstar che mi avevano preceduto quando ero nei Take That”. La morte di Liam Payne, avvenuta mercoledì scorso a Buenos Aires, ha scosso il mondo della musica. Williams ha poi concluso il suo tributo con un messaggio di cordoglio e un invito alla gentilezza: “Anche gli ... (Ilfattoquotidiano.it)

Zayn Malik - dopo la morte di Liam Payne - posticipa il tour - E ancora: “Anche se eri più giovane di me, eri più sensibile di me, eri testardo, pieno di opinioni e non te ne fregava niente di dire alle persone quando sbagliavano. Quando si trattava di musica, Liam, eri il più qualificato in ogni senso. Ti amo fratello”. Malik, la lettera d’addio a Payne “Liam, mi sono ritrovato a parlarti ad alta voce, sperando che tu potessi sentirmi. (Metropolitanmagazine.it)