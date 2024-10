L’Empoli e la Sconfitta Casalinga Contro il Napoli (Di domenica 20 ottobre 2024) L’Empoli ha subito una Sconfitta in casa Contro il Napoli, una partita caratterizzata da un episodio Controverso che ha suscitato molte discussioni. Il gol decisivo è arrivato grazie a un calcio di rigore, conquistato da Matteo Politano e trasformato con grande freddezza da Khvicha Kvaratskhelia. Questo risultato ha alimentato polemiche e dibattiti, in particolare riguardo alla decisione arbitrale. Napoli – Empoli: Il Calcio di Rigore Controverso Il rigore è stato concesso dal direttore di gara, il signor Abisso, dopo un contatto tra il difensore delL’Empoli, Harvey Anjorin, e l’attaccante del Napoli, Politano. La contestazione principale ruota attorno alla percezione del contatto: secondo il direttore sportivo delL’Empoli, Roberto Gemmi, non ci sarebbe stato alcun contatto significativo tra i due giocatori. Terzotemponapoli.com - L’Empoli e la Sconfitta Casalinga Contro il Napoli Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di domenica 20 ottobre 2024)ha subito unain casail, una partita caratterizzata da un episodioverso che ha suscitato molte discussioni. Il gol decisivo è arrivato grazie a un calcio di rigore, conquistato da Matteo Politano e trasformato con grande freddezza da Khvicha Kvaratskhelia. Questo risultato ha alimentato polemiche e dibattiti, in particolare riguardo alla decisione arbitrale.– Empoli: Il Calcio di Rigoreverso Il rigore è stato concesso dal direttore di gara, il signor Abisso, dopo un contatto tra il difensore del, Harvey Anjorin, e l’attaccante del, Politano. La contestazione principale ruota attorno alla percezione del contatto: secondo il direttore sportivo del, Roberto Gemmi, non ci sarebbe stato alcun contatto significativo tra i due giocatori.

