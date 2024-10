Lecce-Fiorentina, sei gol e Gotti a picco! Cataldi ne segna due (Di domenica 20 ottobre 2024) La Fiorentina si diverte e vince contro il Lecce con il risultato di 6-0. Show assoluto al Via del Mare, Luca Gotti adesso potrebbe rischiare seriamente l’esonero. GOLEADA – La Fiorentina vince per 6-0 contro il Lecce e si diverte al Via del Mare. La partita per la viola inizia nel peggiore dei modi perché Albert Gudmundsson è costretto ad uscire per un problema muscolare. Al minuto 20 comunque si sblocca il match e a farlo è Danilo Cataldi, che con il piatto destro tira sul primo palo prendendo controtempo Wladimiro Falcone. Al 34? segna il primo gol stagionale anche Andrea Colpani, che sfrutta un errore in uscita del portiere avversario calciando di sinistro verso la sua destra. Antonino Gallo fa un disastro al 43? e da ultimo uomo riceve l’espulsione. Cataldi chiude i conti segnando una punizione da maestro. Inter-news.it - Lecce-Fiorentina, sei gol e Gotti a picco! Cataldi ne segna due Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Lasi diverte e vince contro ilcon il risultato di 6-0. Show assoluto al Via del Mare, Lucaadesso potrebbe rischiare seriamente l’esonero. GOLEADA – Lavince per 6-0 contro ile si diverte al Via del Mare. La partita per la viola inizia nel peggiore dei modi perché Albert Gudmundsson è costretto ad uscire per un problema muscolare. Al minuto 20 comunque si sblocca il match e a farlo è Danilo, che con il piatto destro tira sul primo palo prendendo controtempo Wladimiro Falcone. Al 34?il primo gol stagionale anche Andrea Colpani, che sfrutta un errore in uscita del portiere avversario calciando di sinistro verso la sua destra. Antonino Gallo fa un disastro al 43? e da ultimo uomo riceve l’espulsione.chiude i contindo una punizione da maestro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Game - set and match : la Fiorentina passeggia 0-6 a Lecce - fischi al Via del Mare. Doppiette per Colpani e Cataldi - Un dominio assoluto da parte della Fiorentina che passeggia allo stadio Via del Mare di Lecce, sconfiggendo i salentini per 0-6, grazie alle... (Calciomercato.com)

Lecce-Fiorentina 0-6 : il tabellino - Lecce-Fiorentina 0-6 (primo tempo 0-3) Marcatori: 20` Cataldi, 34` Colpani, 45` Cataldi, 54` Colpani, 61` Beltran, 72` Parisi Assist: 20`... (Calciomercato.com)

Lecce-Fiorentina 0-6 Calcio serie A - . . Al contrario per il Lecce è una sconfitta perfino storica per le sue dimensioni e fa della formazione salentina quella con il peggiore attacco e la peggiore difesa della serie A. Ha aiutato la superiorità numerica, questo sì, data l’espulsione di un giocatore giallorosso ma sei gol in trasferta fanno pensare alla Fiorentina come ad una cooperativa del gol. (Noinotizie.it)