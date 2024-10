L’all in di Elon Musk per Donald Trump. Donerà 1 milione di dollari al giorno a chi sostiene la sua petizione – Il video (Di domenica 20 ottobre 2024) Non solo i 47 dollari. Elon Musk ha trovato un altro modo di usare la sua enorme fortuna per influenzare le prossime elezioni americane: Donerà ogni giorno un milione di dollari a uno dei firmatari della sua petizione «in supporto della Costituzione degli Usa», e in particolare dei primi due emendamenti che garantiscono la libertà di parola e il diritto a possedere armi. L’annuncio del miliardario è arrivato ieri, durante la sua partecipazione a un comizio ad Harrisburg in Pennsylvania. Musk non ha indugiato molto prima di proclamare il primo vincitore: John Dreher, inquadrato dalle telecamere mentre, cappellino Maga saldo sul capo, esultava di gioia nel ricevere l’enorme assegno su cui già appariva il suo nome. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 20 ottobre 2024) Non solo i 47ha trovato un altro modo di usare la sua enorme fortuna per influenzare le prossime elezioni americane:ogniundia uno dei firmatari della sua«in supporto della Costituzione degli Usa», e in particolare dei primi due emendamenti che garantiscono la libertà di parola e il diritto a possedere armi. L’annuncio del miliardario è arrivato ieri, durante la sua partecipazione a un comizio ad Harrisburg in Pennsylvania.non ha indugiato molto prima di proclamare il primo vincitore: John Dreher, inquadrato dalle telecamere mentre, cappellino Maga saldo sul capo, esultava di gioia nel ricevere l’enorme assegno su cui già appariva il suo nome.

