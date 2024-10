La Juventus guadagna tre punti grazie ad un’autorete della Lazio (Di domenica 20 ottobre 2024) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: El Juventus evitó este sábado su quinto tropiezo de la temporada en forma de empate gracias a un autogol del español Mario Gila que castigó en exceso a un Lazio que jugó con uno menos desde el minuto 24 (1-0). –> La ‘Juve’, aunque condicionada por las numerosas lesiones, con hasta cinco jugadores importantes ausentes en esta jornada, tuvo que esperar un error en el despeje del central formado en el Real Madrid para certificar una victoria que le era esquiva tras un partido gris, lento y predecible de los hombres de Motta, completamente atascados en su casa ante un gran Lazio, gigante con un hombre menos. Volvió a pecar la ‘Juve’ de inocencia arriba, como ya es habitual esta temporada en el campeonato doméstico. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: Elevitó este sábado su quinto tropiezo de la temporada en forma de empate gracias a un autogol del español Mario Gila que castigó en exceso a unque jugó con uno menos desde el minuto 24 (1-0). –> La ‘Juve’, aunque condicionada por las numerosas lesiones, con hasta cinco jugadores importantes ausentes en esta jornada, tuvo que esperar un error en el despeje del central formado en el Real Madrid para certificar una victoria que le era esquiva tras un partido gris, lento y predecible de los hombres de Motta, completamente atascados en su casa ante un gran, gigante con un hombre menos. Volvió a pecar la ‘Juve’ de inocencia arriba, como ya es habitual esta temporada en el campeonato doméstico.

