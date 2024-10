Il torrente Crostolo rompe un argine a Reggio: Emilia ancora in ginocchio (Di domenica 20 ottobre 2024) Dalla mezzanotte di ieri sono stati portati a termine dal personale dei Vigili del fuoco 515 interventi di soccorso connessi al maltempo che sta colpendo l'Emilia Romagna, di questi 190 nella sola provincia di Bologna. Al momento in regione stanno operando 510 unità del Corpo nazionale, di cui 86 giunte in rinforzo dalle regioni vicine, con 170 mezzi e 2 elicotteri. Istituiti 3 Posti di Comando Avanzati per la gestione delle numerose richieste di intervento a Val di Zena (BO), Molinella (BO) e a Reggio Emilia. Nella clip la rottura di un argine del torrente Crostolo a Reggio Emilia. Liberoquotidiano.it - Il torrente Crostolo rompe un argine a Reggio: Emilia ancora in ginocchio Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Dalla mezzanotte di ieri sono stati portati a termine dal personale dei Vigili del fuoco 515 interventi di soccorso connessi al maltempo che sta colpendo l'Romagna, di questi 190 nella sola provincia di Bologna. Al momento in regione stanno operando 510 unità del Corpo nazionale, di cui 86 giunte in rinforzo dalle regioni vicine, con 170 mezzi e 2 elicotteri. Istituiti 3 Posti di Comando Avanzati per la gestione delle numerose richieste di intervento a Val di Zena (BO), Molinella (BO) e a. Nella clip la rottura di undel

