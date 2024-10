Quotidiano.net - Il ritorno delle sopracciglia sottili: pro e contro

(Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ottobre 2024 – Lenon sono certo una novità. Già nell’antico Egitto, le regine sfoggiavano arcate ridotte al minimo. Durante il Medioevo era comune rasarle completamente. Andando avanti nel tempo, nella prima metà del Novecento, grandi star di Hollywood come Greta Garbo e Audrey Hepburn resero iconiche le loroe drammatiche quelle della Garbo, impeccabili e affusolate quelle della Hepburn, stile adottato anche da Liz Taylor e Marilyn Monroe. Star Oggi la Gen Z riscopre la tendenza che ha segnato le generazioni passate, riproponendoappena accennate su social e passerelle, come si è visto nelle recenti sfilate di Saint Laurent e Valentino e come spesso si osserva in tendenza su TikTok o su Instagram.