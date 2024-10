I Cesaroni, Claudio Amendola accelera i tempi per la nuova stagione ma i vertici frenano: il triste annuncio (Di domenica 20 ottobre 2024) Da diversi mesi a questa parte si parla del ritorno de I Cesaroni. L’annuncio di Claudio Amendola, d’altronde, era stato chiaro e tutto sembrava pronto per la primavera del prossimo anno. Sta di fatto che le riprese che sarebbero dovute iniziare a giugno non sono mai partite e ora anche l’attore incomincia a manifestare qualche malcontento. In una recente intervista aveva parlato della volontà di accelerare i tempi di produzione, ma a quanto pare ci sarebbero dei problemi. Ed ecco che adesso spunta una data, la quale è davvero molto lontana. I Cesaroni: brusca frenata per la serie L’annuncio di Claudio Amendola in merito alla nuova stagione de I Cesaroni aveva scatenato l’euforia degli appassionati della serie. Si parlava, infatti, di un ritorno sulle scene a giugno affinché tutto potesse essere pronto nella primavera del prossimo anno. Anticipazionitv.it - I Cesaroni, Claudio Amendola accelera i tempi per la nuova stagione ma i vertici frenano: il triste annuncio Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Da diversi mesi a questa parte si parla del ritorno de I. L’di, d’altronde, era stato chiaro e tutto sembrava pronto per la primavera del prossimo anno. Sta di fatto che le riprese che sarebbero dovute iniziare a giugno non sono mai partite e ora anche l’attore incomincia a manifestare qualche malcontento. In una recente intervista aveva parlato della volontà dire idi produzione, ma a quanto pare ci sarebbero dei problemi. Ed ecco che adesso spunta una data, la quale è davvero molto lontana. I: brusca frenata per la serie L’diin merito allade Iaveva scatenato l’euforia degli appassionati della serie. Si parlava, infatti, di un ritorno sulle scene a giugno affinché tutto potesse essere pronto nella primavera del prossimo anno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I Cesaroni 7 a rischio? Claudio Amendola preoccupa i fan - L’attore e regista romano, che rivedremo prossimamente nella seconda stagione de Il patriarca su Canale 5, ha difatti rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Messaggero. Cause di forza maggiore. Brutte notizie all’orizzonte per i fan de I Cesaroni. In base a quanto dichiarato, il primo ciak di novembre sarebbe difatti stato annullato e rimandato a data a destinarsi. (Velvetgossip.it)

Claudio Amendola nella bufera : saltano “I Cesaroni” - perché il sequel della serie è finito in archivio - I Cesaroni in stand-by: slitta il sequel della serie “La serie slitta in avanti per motivi seri, importanti. Alcuni accettano, altri voltano le spalle all’idea del sequel. Claudio Amendola, al Messaggero, rivela che I Cesaroni sono in stand-by. Le vicende di Remo Bandera, infatti, avranno anche un secondo capitolo. (Cityrumors.it)

I Cesaroni - la nuova stagione non si farà? Le parole di Claudio Amendola - Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… I Cesaroni, nella nuova stagione anche un noto attore turco: ecco di chi si tratta I Cesaroni, nella nuova stagione anche un noto attore turco: ecco di chi si tratta La serie romana tornerà nel 2025 con una nuova stagione e ora spunta anche un attore turco nel ... (Anticipazionitv.it)