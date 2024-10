Giornata Mondiale dei Poveri, a San Mercuriale messa con il vescovo Corazza (Di domenica 20 ottobre 2024) Domenica 17 novembre alle 19, in occasione dell'ottava Giornata Mondiale dei Poveri, presso l'Abbazia di San Mercuriale si celebrerà la messa presieduta dal vescovo Livio Corazza. "La Giornata Mondiale dei Poveri è un’opportunità per prendere coscienza della presenza dei Poveri nelle nostre città Forlitoday.it - Giornata Mondiale dei Poveri, a San Mercuriale messa con il vescovo Corazza Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Domenica 17 novembre alle 19, in occasione dell'ottavadei, presso l'Abbazia di Sansi celebrerà lapresieduta dalLivio. "La Giornatadeiè un’opportunità per prendere coscienza della presenza deinelle nostre città

Video Giornata Mondiale Video Giornata Mondiale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.Errore nel parsing del feed RSS: An invalid character was found in text content.