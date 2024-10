Ghisolfi: «Daremo il meglio contro l’Inter. Ambiente caldo e speciale!» (Di domenica 20 ottobre 2024) Florent Ghisolfi si è espresso nel pre-partita di Roma-Inter. Il giudizio iniziale su Juric e gli obiettivi della Roma sono stati i temi trattati. IL RAGIONAMENTO – Florent Ghisolfi si è pronunciato a DAZN prima del match tra Roma e Inter: «Finora Juric ha fatto bene. Le prossime 7 partite saranno importanti per il prosieguo della stagione. Vero che abbiamo speso tanto in termini economici ma abbiamo contestualmente abbassato il monte ingaggi e ridotto l’età della squadra. Ora affrontiamo una squadra importante come l’Inter solo con il tempo potremo migliorare». Ghisolfi sulla sfida tra Roma e Inter e l’importanza dei tifosi RAPPORTO IMPORTANTE – Ghisolfi ha poi proseguito esprimendosi in merito al valore del rapporto con i tifosi: «Giocare all’Olimpico, in un Ambiente caldo e speciale, è importantissimo per noi. Un motivo di orgoglio è cercare di recuperare il loro affetto. Inter-news.it - Ghisolfi: «Daremo il meglio contro l’Inter. Ambiente caldo e speciale!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Florentsi è espresso nel pre-partita di Roma-Inter. Il giudizio iniziale su Juric e gli obiettivi della Roma sono stati i temi trattati. IL RAGIONAMENTO – Florentsi è pronunciato a DAZN prima del match tra Roma e Inter: «Finora Juric ha fatto bene. Le prossime 7 partite saranno importanti per il prosieguo della stagione. Vero che abbiamo speso tanto in termini economici ma abbiamo contestualmente abbassato il monte ingaggi e ridotto l’età della squadra. Ora affrontiamo una squadra importante comesolo con il tempo potremo migliorare».sulla sfida tra Roma e Inter e l’importanza dei tifosi RAPPORTO IMPORTANTE –ha poi proseguito esprimendosi in merito al valore del rapporto con i tifosi: «Giocare all’Olimpico, in un, è importantissimo per noi. Un motivo di orgoglio è cercare di recuperare il loro affetto.

