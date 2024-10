Bergamonews.it - Gasperini si gode Retegui: “Segna con frequenza straordinaria e ha grande qualità”

(Di domenica 20 ottobre 2024) “La squadra lo mette in condizione dire tanto e lui fa gol cone con, come dimostra il gol di oggi”. A parlare è Gian Pieroe il soggetto, ovviamente, è Mateo. Il bomber dell’Atalanta è arrivato a 8 gol in altrettante partite con lo 0-2 che ha chiuso i conti in Venezia-Atalanta, il sesto nelle ultime quattro gare, Nazionale compresa. “Fa gol di testa e anche di piede, in momenti decisivi. Oggi la partita era aperta quando ha fatto lo 0-2. È un giocatore che abbiamo sempre apprezzato anche quando era al Genoa: ci auguravamo tutti potesse avere una bella evoluzione sotto tanti aspetti, come sta facendo” aggiunge il tecnico ai microfoni di Dazn. “Quando ho visto il portiere mi è stato spontaneo, non ci ho pensato” ha affermato anche il diretto interessato, “ma è frutto di tutto il lavoro della squadra”.