Gasp: «Zaniolo deve adeguarsi allo spirito battagliero dell’Atalanta» (Di domenica 20 ottobre 2024) POST GARA . L’allenatore nerazzurro parla della partita e di alcuni dei suoi giocatori nell’intervista dopo la vittoria a Venezia 0-2 con gol di Pasalic al 7’ e di Retegui al 47’. Ecodibergamo.it - Gasp: «Zaniolo deve adeguarsi allo spirito battagliero dell’Atalanta» Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) POST GARA . L’allenatore nerazzurro parla della partita e di alcuni dei suoi giocatori nell’intervista dopo la vittoria a Venezia 0-2 con gol di Pasalic al 7’ e di Retegui al 47’.

Shakhtar-Atalanta - Gasperini : “loro squadra tosta”. E su Zaniolo e Brescianini… - L’Atalanta cerca domani il successo pieno. E su Zaniolo e Brescianini… sembra essere il primo su CalcioWeb. “Dopo la sosta eravamo partiti bene con le gare contro Fiorentina e Arsenal, poi c’è stata la caduta con il Como. Qui abbiamo una buona colonia di giocatori italiani che speriamo possano dare un aiuto alla Nazionale. (Calcioweb.eu)

Shakhtar-Atalanta - Gasperini : “Partita di spessore. Zaniolo? È stato fermo tanto - ci vuole pazienza” - Ora c’è la Champions League in casa dello Shakhtar: “Queste otto gare sono tutte partite difficili, trovi squadre abituate a vincere. The post Shakhtar-Atalanta, Gasperini: “Partita di spessore. “Dopo la sosta eravamo partiti bene, poi abbiamo avuto quella ricaduta col Como“. Ci vuole un po’ di pazienza, lui deve continuare a lavorare bene e sfruttare le occasioni“, ha aggiunto. (Sportface.it)

Atalanta - Zaniolo sta entrando in condizione. Gasperini : “Ha solo bisogno di giocare” - Estate non facile per Zaniolo, fuori da maggio per un problema al piede che lo ha costretto ad un intervento chirurgico e a due mesi di stop. Un buon contributo per il giocatore spezzino, alla sua terza presenza nerazzurra dopo gli spezzoni sempre nel finale contro il Torino e l’Arsenal. Bergamo, 29 settembre 2024 – Sta arrivando Nicolò Zaniolo. (Sport.quotidiano.net)