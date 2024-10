Fiorentina esplosiva a Lecce: come Sinner (0-6). Ma perde Gudmundsson e Kean. Pagelle (Di domenica 20 ottobre 2024) E' un treno in corsa, la Fiorentina: partito due settimane fa con il Milan e lanciato sulla direttrice di Lecce con la velocità travolgente di un Frecciarossa. Punteggio alla Sinner, re del tennis: 0-6. Partita esemplare, con doppiette di Cataldi e Colpani, arricchita dai gol gratificanti di Beltran e Parisi. Partita, però, purtroppo macchiata dagli infortuni di Gudmundsson (stiramento alla coscia destra) e Kean (guaio alla caviglia) ancora da decifrare come gravità e durata dell'assenza dai campi di gioco. Palladino, in tribuna, si è goduto la conferma della qualità della squadra, sostituito in panchina da uno Stefano Citterio che, sullo 0-5, ha addirittura pianto di commozione. Missione compiuta, anche per lui L'articolo Fiorentina esplosiva a Lecce: come Sinner (0-6). Ma perde Gudmundsson e Kean. Pagelle proviene da Firenze Post. .com - Fiorentina esplosiva a Lecce: come Sinner (0-6). Ma perde Gudmundsson e Kean. Pagelle Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) E' un treno in corsa, la: partito due settimane fa con il Milan e lanciato sulla direttrice dicon la velocità travolgente di un Frecciarossa. Punteggio alla, re del tennis: 0-6. Partita esemplare, con doppiette di Cataldi e Colpani, arricchita dai gol gratificanti di Beltran e Parisi. Partita, però, purtroppo macchiata dagli infortuni di(stiramento alla coscia destra) e(guaio alla caviglia) ancora da decifraregravità e durata dell'assenza dai campi di gioco. Palladino, in tribuna, si è goduto la conferma della qualità della squadra, sostituito in panchina da uno Stefano Citterio che, sullo 0-5, ha addirittura pianto di commozione. Missione compiuta, anche per lui L'articolo(0-6). Maproviene da Firenze Post.

