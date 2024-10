Fedriga “Conferenza Regioni esempio virtuoso per l’Italia” (Di domenica 20 ottobre 2024) BARI (ITALPRESS) – “La Conferenza, già da prima della mia presidenza, ha lavorato per trovare la sintesi ed è un esempio virtuoso della politica in Italia, perché seppur da posizioni delle volte anche legittimamente diverse c’è sempre lo sforzo di trovare un una posizione comune. E penso sia un esempio a livello nazionale”. Lo ha affermato a Bari il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a margine della cerimonia inaugurale del 3° Festival delle Regioni e delle Province autonome. xa2/sat Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Fedriga “Conferenza Regioni esempio virtuoso per l’Italia” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di domenica 20 ottobre 2024) BARI (ITALPRESS) – “La, già da prima della mia presidenza, ha lavorato per trovare la sintesi ed è undella politica in Italia, perché seppur da posizioni delle volte anche legittimamente diverse c’è sempre lo sforzo di trovare un una posizione comune. E penso sia una livello nazionale”. Lo ha affermato a Bari il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e delladelle, Massimiliano, a margine della cerimonia inaugurale del 3° Festival dellee delle Province autonome. xa2/sat Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fuori orario. Come vestirsi per… un meeting aziendale - Spazio a classici tailleur, giacche e gonne, abiti midi e top che non passano inosservati. Per un guardaroba professionale e ultra chic ... (iodonna.it)

Ambiente bene comune: un ciclo di conferenze a Varese con accademici e voci del territorio - Dopo il primo appuntamento dello scorso 23 settembre, il prossimo evento sarà il 18 novembre. "L'idea è coinvolgere, in ogni serata, voci accademiche per metterle in dialogo con esponenti di tavoli di ... (varesenews.it)

A Losanna adottato un appello internazionale per lo sminamento umanitario in Ucraina - Berna, 17.10.2024 - La prima giornata della Ukraine Mine Action Conference 2024 (UMAC2024) si è conclusa oggi con la presentazione del “Lausanne Call for Action”, che ribadisce il sostegno della maggi ... (admin.ch)