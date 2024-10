F1, GP Stati Uniti Austin 2024: George Russell partirà dalla pit lane (Di domenica 20 ottobre 2024) L’incidente durante il Q3 del GP degli Stati Uniti 2024 di Formula 1 costa caro a George Russell, che scatterà dalla pit lane a Austin. Il pilota della Mercedes era finito a muro proprio nel finale delle qualifiche, riuscendo comunque a conquistare la sesta posizione. Il suo team tuttavia è stato costretto ad intervenire sull’assetto della monoposto, lavorando durante la notte in regime di parco chiuso per ripararla, e la Fia è intervenuta con una sanzione. LA GRIGLIA DI PARTENZA AGGIORNATA Come da regolamento, le parti sostituite nel parco chiuso devono avere le stesse specifiche di quelle sostituite e invece sulla W15 di Russell sono state montate le sospensione del GP di Singapore. Pessime notizie dunque per la Mercedes, attesa da una gara molto complicata dato che anche Lewis Hamilton, partirà indietro, più precisamente dalla 17^ piazza. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L’incidente durante il Q3 del GP deglidi Formula 1 costa caro a, che scatteràpit. Il pilota della Mercedes era finito a muro proprio nel finale delle qualifiche, riuscendo comunque a conquistare la sesta posizione. Il suo team tuttavia è stato costretto ad intervenire sull’assetto della monoposto, lavorando durante la notte in regime di parco chiuso per ripararla, e la Fia è intervenuta con una sanzione. LA GRIGLIA DI PARTENZA AGGIORNATA Come da regolamento, le parti sostituite nel parco chiuso devono avere le stesse specifiche di quelle sostituite e invece sulla W15 disono state montate le sospensione del GP di Singapore. Pessime notizie dunque per la Mercedes, attesa da una gara molto complicata dato che anche Lewis Hamilton,indietro, più precisamente17^ piazza.

