F1, Frederic Vasseur: “Fiducia per la gara, siamo veloci con le gomme medie e dure” (Di domenica 20 ottobre 2024) Un terzo e un quarto posto per le Ferrari nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti, 19° round del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Austin, le Rosse dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc occuperanno l’intera seconda fila, preceduti dalla McLaren di Lando Norris, in pole, e dalla Red Bull di Max Verstappen. Un risultato che è stato commentato ai microfoni di Sky Sport dal Team Principal, Frederic Vasseur: “Abbiamo un po’ confermato quello che ci aspettavamo: siamo molto veloci con le mescole medie e hard, mentre con le soft facciamo più fatica. Partire comunque in seconda fila va bene e ci lascia delle possibilità per battagliare per il successo“, ha dichiarato l’ingegnere francese. Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “Fiducia per la gara, siamo veloci con le gomme medie e dure” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Un terzo e un quarto posto per le Ferrari nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti, 19° round del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Austin, le Rosse dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc occuperanno l’intera seconda fila, preceduti dalla McLaren di Lando Norris, in pole, e dalla Red Bull di Max Verstappen. Un risultato che è stato commentato ai microfoni di Sky Sport dal Team Principal,: “Abbiamo un po’ confermato quello che ci aspettavamo:moltocon le mescolee hard, mentre con le soft facciamo più fatica. Partire comunque in seconda fila va bene e ci lascia delle possibilità per battagliare per il successo“, ha dichiarato l’ingegnere francese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 - Frederic Vasseur : “Le classifiche piloti e costruttori sono aperte - dobbiamo mettercela tutta” - Frederic Vasseur suona la carica in casa Ferrari in vista del finale di stagione del Mondiale 2024 di F1, in particolare per la tripletta americana che attende il circus tra il GP degli Stati Uniti, quello del Messico e quello del Brasile. . “Charles e Carlos – prosegue con un riferimento a Leclerc e Sainz – si sono preparati bene e la squadra è carica e come sempre ci concentreremo su noi ... (Oasport.it)

F1 - Frederic Vasseur : “Il bel passo in gara rende tutto ancor più frustrante. Ad Austin porteremo degli aggiornamenti” - Per il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz p. La Ferrari ha concluso in quinta e settima posizione il GP di Singapore, 18° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. 7. . Il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur, ha fatto un’analisi ai microfoni di Sky Sport: “Un’ottima domenica per noi e un passo gara molto positivo. (Oasport.it)

F1 - Frederic Vasseur : “Siamo delusi - pensavamo di fare come minimo prima fila…” - Penso che abbia iniziato il suo giro con la temperatura giusta. A questo punto sappiamo che non ci troviamo sulla pista più semplice per sorpassare. “Non sono sicuro che sia andata così. Lando Norris ha messo a segno un 1:29. Dopodichè si è lanciato e ha spinto tornando alla giusta temperatura. Partenza con le soft? Vedremo stasera”. (Oasport.it)