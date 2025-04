Ilgiorno.it - Pasqua e prezzi alle stelle. Colomba sulle ali della fantasia ma attenzione al portafogli

Fare di una nota dolente l’incipit di un viaggio tra le tendenzepasticceria a ridosso delle festeli è un po’ da masochisti. Ma è solo realismo: nel mondo dell’arte bianca è drammaticamente aumentato tutto, in primo luogo è lievitato il costo di ingredienti come le uova e il cioccolato. E non è quindi una sorpresa che il prezzosia sensibilmente cresciuto rispetto al recente passato. Tant’è. È una considerazione che non sembra comunque destinata a raffreddare il consumo di questo popolarissimo lievitato. E allora, niente di meglio di uno sweet tour tra i migliori pasticcieri e fornai del Monzese. Cominciando da Giussano, certificata capitale in materia di impasti e dolci. Come sempre, abbondano le prelibatezze in casa Verga. E nei prossimi giorni a intercettare l’interesse dei brianzoli, oltre alla classica (40 euro), ci saranno lacon l’intero impasto al cioccolato ingentilito con albicocche a pezzetti (42 euro) e quella al limone, all’ananas e al fantastico mandarino siciliano di Ciaculli proposto con piccole lidi buccia candita (sempre 42 euro al chilo).