Salute ok all’Oms a bozza accordo su prevenzione e risposta a pandemie

Milano, 16 apr. (LaPresse) – “Dopo oltre tre anni di intensi negoziati, gli Stati membri dell’Oms (l’Organizzazione mondiale per la Sanità, ndr) hanno compiuto un importante passo avanti negli sforzi per rendere il mondo più sicuro dalle, elaborando unadida sottoporre alla valutazione della prossima Assemblea Mondiale della Sanità a maggio. La proposta mira a rafforzare la collaborazione globale in materia di, preparazione ealle future minacce pandemiche”. È quanto si legge in una nota dell’Oms. Dopo 13 cicli formali di riunioni, nove delle quali sono state prorogate, e numerose negoziazioni informali e intersessionali su vari aspetti delladi, l’Organismo intergovernativo di negoziazione (Inb) ha finalizzato oggi una proposta per l’pandemico dell’Oms.