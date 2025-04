Bergamonews.it - “Caterina Cornaro” sarà la staffetta tra Micheli e Frizza al Donizetti Opera 2025

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Un nuovo capitolo si apre per il, il festival internazionale che la città dedica al suo più celebre compositore e che segna l’esordio, di una fase triennale, alla direzione artistica di Riccardo. Il maestro bresciano, recentemente insignito del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica italiana, imprime la sua visione su un cartellone ambizioso: quattro titoli operistici, tre dei quali in nuovi allestimenti, uniti da un filo conduttore complesso e sfaccettato del matrimonio, esplorato tra dramma e farsa.Forte di un’esperienza come direttore musicale del festival dal 2017, Riccardoassume ora un doppio incarico con una visione ben definita. “Il programma delrispecchia già la direzione tracciata dalle linee guida triennali” ha affermato, sottolineando due pilastri fondamentali “una maggiore internazionalizzazione” e “l’attenzione ai giovani talenti”.