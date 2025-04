Bergamonews.it - Il marito della babysitter accusato di abusi su minori: “Tutto falso, hanno equivocato”

detto il. Io non ho mai abusato di nessuno, èun equivoco”. Nega ogni addebito il 68ennedi violenza sessuale nei confronti di due bambini che venivano accuditi dalla moglie in qualità di.La prima presunta vittima oggi ha 19 anni, ma all’epoca dei fatti ne aveva solo 6. Nella scorsa udienza ha raccontato dal banco dei testimoni delle volte che l’uomo lo aveva costretto a toccarlo e lo aveva toccato a sua volta, di quando lo aveva portato in un campo isolato per praticare e farsi praticare sesso orale, episodi accaduti anche nel garagecasa del bambino. Un racconto molto dettagliato, nonostante il ragazzo si fosse tenutodentro per tanti anni. È stato a causa di un malessere che lo aveva portato a perdere dieci chili, un mal di stomaco che lo tormentava e non trovava spiegazioni mediche, che la giovane vittima ha voluto confidarsi con la madre, liberandosi così del peso che lo affliggeva.