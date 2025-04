Ilgiorno.it - Rilancio turistico con spettacoli e degustazioni

Rilanciare l’immagine della Valversa, valorizzandone il tessuto produttivo, enogastronomico eattraverso un format che trae ispirazione dallo storico ValVersa produce, manifestazione che, tra la fine degli anni ’80 e i primi anni 2000, ha rappresentato un importante punto di riferimento per il territorio. Dal 15 al 18 maggio è in programma ValVersa da Vivere - Territorio, tradizione, turismo, che prevede convegni, visite guidate,, momenti enogastronomici ediffuse, in collaborazione con sommelier e produttori locali. Oltre al Comune di Santa Maria della Versa, capofila e promotore della manifestazione, l’evento vede il coinvolgimento di Canneto Pavese, Colli Verdi, Golferenzo, Montecalvo Versiggia, Montescano e Volpara, che hanno contribuito con risorse e iniziative.