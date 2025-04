Ilgiorno.it - Un’opera fondamentale di Ceruti

Un nuovo ingresso nel percorso permanente di Pinacoteca Tosio Martinengo. Si tratta del dipinto Filatrice e piccola mendicante di Giacomo, concesso in comodato da una collezione privata. La tela consolida la Pinacoteca come il “museo di” per eccellenza, con ben venti opere. La Filatrice e piccola mendicante si annovera nel cosiddetto “ciclo di Padernello”, una serie di tredici scene rustiche scoperte nel 1931 dallo storico dell’arte Giuseppe De Logu nel castello (a Padernello, appunto) allora di proprietà di Filippo Salvadego Molin Ugoni. Questo nucleo costituisce il più coerente e qualitativamente alto insieme di opere prodotte da, che qui mette in scena mendicanti, reduci di guerra, emarginati, umili lavoratori, donne intente ad apprendere e a praticare i lavori femminili.