Aperitivo culturale con Tommaso Tuccillo

, poliedrico artista napoletano, sarà a Ravenna oggi pomeriggio per presentare il suo libro ’Il Mercadante’, un omaggio al celebre teatro napoletano. L’evento si svolgerà presso il ristorante Alchimia (via Magazzini Anteriori) alle ore 19.dialogherà con Alessandra Maltoni, alfiere della cultura e titolare del Centro Servizi Culturali. ’Il Mercadante’ ripercorre la storia del teatro, dalle sue origini fino ai giorni nostri, attraverso aneddoti e racconti che ne svelano il fascino e l’importanza nel panoramanapoletano., la cui carriera spazia dall’architettura alla recitazione, fino alla scrittura, ha da sempre avuto una particolare attenzione per il patrimonio teatrale.