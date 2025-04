Ilrestodelcarlino.it - Abusi su una 14enne, in aula la vittima e un’amica

Violenza sessuale su unache aveva trascorso la serata in un locale con una amica di 16 anni, l’estate scorsa: saranno risentite lae la sua amica 16enne. È quanto ha deciso dopo un’ora e mezza di camera di consiglio il collegio dei giudici del tribunale di Macerata nella mattinata di ieri, quando era fissata la prima udienza del processo che vede sotto accusa per violenza sessuale un marocchino di 24 anni, senza fissa dimora, che attualmente si trova rinchiuso nel carcere di Pesaro. L’episodio era avvenuto la notte tra il 7 e l’8 agosto, quando lae la sua amica, entrambe dell’anconetano, erano arrivate a Civitanova, accompagnate dal nonno della più piccola, per trascorrere una serata in un locale.A fine serata le due avevano conosciuto il giovane marocchino che le aveva convinte a seguirlo a piedi in un bar di San Marone, dove lui aveva preso qualcosa da bere, e poi nella zona buia e isolata tra la pista ciclabile del Castellaro e la chiesa nuova.