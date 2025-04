Ilfoglio.it - Le leggi di Cipolla sulla stupidità spiegate ai trumpisti italiani

Leggi su Ilfoglio.it

Al direttore - “Gli Alleati hanno vinto la guerra, ma l’Ucraina ha pagato il conto” (Edgar Snow, The Saturday Evening Post, 27 gennaio 1945).Michele Magno “Potremmo scegliere fra il disonore e la guerra. Rischiamo di scegliere il disonore e potremmo dunque avere altra guerra” (Winston Churchill, 1938, riadattato ai nostri giorni). Al direttore - Drill baby drill. Il grido di guerra lanciato da Trump in campagna elettorale, un invito ad ampliare senza limiti l’uso del petrolio di origine nazionale senza più alcuno dei tabù della cultura verde, corre il rischio di trasformarsi in un grande fallimento. Sembra che Trump e i suoi consiglieri abbiano un’enorme difficoltà a calcolare le conseguenze delle loro azioni. Fatto sta che i timori di recessione che ormai serpeggiano nell’economia mondiale per prima cosa hanno abbattuto i prezzi del petrolio.