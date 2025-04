Ilrestodelcarlino.it - Crolla una parte del tetto di un’abitazione. Il sindaco Pagnoni dispone lo sgombero

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I Vigili del Fuoco e la Polizia Locale ‘Terre e Fiumi’, nella serata di lunedì scorso, sono intervenuti per il dissesto statico diin via Provinciale per Formignana, causata con ogni probabilità dal persistente maltempo. I pompieri hanno verificato il crollo di una piccola porzione di copertura dell’edificio, che ha lasciato esposto alla pioggia l’impianto elettrico, tanto che le infiltrazioni d’acqua avevano già cominciato a interessare i lampadari e alcune prese elettriche, con evidente pericolo. Per il venir meno delle condizioni di sicurezza, ilFabrizioha dovuto disporre lodel fabbricato, e dichiararlo quindi inagibile ai fini di tutela dell’incolumità pubblica.