Confcommercio al voto Zanzini vince a sorpresa

Ha vinto l’outsider. Battuto ail grande favorito, Nicola Angelini (25 voti a 14). Giammariaè il nuovo presidente di. Succede a Gianni Indino, scomparso in febbraio, omaggiato a inizio assemblea con un minuto di silenzio. Il presidente sarà affiancato dai consiglieri Giacomo Badioli, Onelio Banchetti, Gianni Capitani, Massimiliano Czmil, Roberto Falcioni, Sandra Filippi, Mirko Macciantelli, Daniela Mazza, Barbara Montebelli, Leonardo Para, Denis Preite, Alfredo Rastelli, Roberto Rinaldi e Anna Paola Ugolini, più la presidente del Gruppo Terziario Donna, Giovanna Giusto e il presidente provinciale di 50&Più, Gaetano Callà."Sono emozionato per l’apprezzamento al programma che ho presentato ed entusiasta del ruolo che vado a ricoprire. La nostra– dichiara Giammaria- è un punto di riferimento per le imprese e per tutto il territorio e di questo va dato merito al grande lavoro fatto da Indino, a cui va il mio primo pensiero.