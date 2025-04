Ilgiorno.it - Soderbergh, tournée milanese: "Sale piene, bellezza non scontata. L’esperienza-cinema sopravvivrà"

"Anche questa volta non sono riuscito a vedere nulla della città, ma vedo questa sala bellissima. E io non do per scontato che le persone vengano alper un’esperienza di visione insieme". Stevenè al “Colosseo“ per l’anteprima del suo ultimo film, Black Bag - Doppio gioco, che uscirà nelledal 30 aprile. È una delle tappe clou della sua “maratona“, che lunedì ha attraversato anche ilBeltrade e l’Anteo Citylife, tutti e tre sold-out. "Fortunatamente per voi questo film non è sperimentale", strizza l’occhio al pubblico per accompagnarlo dentro la sua spy story romantica. "Adoro i film di spionaggio", confessa il Premio Oscar, che per l’ultimo suo intrigo internazionale ha ingaggiato anche Cate Blanchett e Michael Fassbender, con i quali aveva già lavorato: "Sembrano algidi, la coppia che formano è solitaria.