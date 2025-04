Ilrestodelcarlino.it - Il cantiere arretra: riapre il lungomare Rasi Spinelli

Venerdì sarà riconsegnato alla città,ndolo al traffico, il tratto delinteressato dai lavori di Hera per la realizzazione di una vasca di prima pioggia nell’area dei giardini De Amicis. Da ricordare che tale vasca contribuirà significativamente a migliorare l’affidabilità idraulica del territorio e la tutela ambientale, integrandosi nel più ampio progetto di riqualificazione deldi Cattolica, già avvenuta negli ultimi tre anni."Dopo mesi di lavori sempre al passo con il cronoprogramma – commentano la sindaca Franca Foronchi e l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni – per questa Pasqua cittadini e turisti potranno di nuovo usufruire anche di una parte delche rientrava all’interno dell’area dei lavori. Ilarretrerà di circa 3 metri e mezzo e la strada sarà ripristinata ad una corsia, con direzione da via Fiume verso ilvero e proprio, diventando percorribile anche quel tratto di pista ciclabile.