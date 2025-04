Ilgiorno.it - Cologno, arriva la stangata. Tari in crescita del 7% per le attività commerciali

Sarà unasulle, che vedranno unadelladi circa il 7%. L’unico modo per calmierare i costi sarà quello di dimostrare al Comune di recuperare i propri rifiuti. Altro bonus sarà erogato per le categorie, come i tabaccai e i bar, che rinunciano all’installazione di apparecchi per vincite in denaro. "L’aumento del tributo previsto per l’anno in corso è legato principalmente alla diminuzione dei contributi che in passato venivano versati direttamente al Comune da Cem Ambiente, la società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti - ha spiegato l’assessore al Bilancio Antonio Velluto -. Questa modifica ha comportato un aumento dei costi da coprire, che si riflette in un incremento della".L’Amministrazione ha infatti deciso di non toccare la ripartizione tra costi fissi e variabili: il 39% resta a carico delle famiglie e ben il 61% pesa, appunto, sulle categorie produttive come negozianti, imprenditori e artigiani della città.