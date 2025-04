Quotidiano.net - Omicidio coppia cinese. Esecuzione mafiosa nella faida delle grucce

Freddati con sei colpi di pistola alla testa. È stata un’in piena regola quella avvenutaserata di lunedì, intorno alle 23, a Roma, in via Prenestina, zona Pigneto, affollatissima di giovani la sera. A farne le spese unadi cinesi: Zhang Dayong, 53 anni, conosciuto alle cronache in quanto finito in un’inchiesta sulla mafiaa Prato nel 2018, e la moglie Gong Xiaoqing, 38 anni. I due sono stati uccisi in quella che appare un vera e propriain stile mafioso e su cui sta indagando la Dda della Capitale. Secondo quanto emerso dal racconto dei testimoni, il killer, che indossava un cappuccio, ha suonato il citofono di alcuni condomini per farsi aprire il portone ed è salito al piano dove abitavano i coniugi. Ha atteso che i due rincasassero, poi è sceso di nuovo in strada.