Ok al consuntivo Oltre 2 milioni di avanzo

"Nel Lodigiano siamo il primo Comune che approva, in anticipo di 16 giorni, il rendiconto e grazie all’importante, stiamo studiando opportunità. Partecipiamo anche a un bando per realizzare un centro sportivo degno della città!" ha esordito il sindaco di Sant’Angelo Lodigiano, Cristiano Devecchi (nella foto), in Consiglio comunale. "Il documento è il frutto di cinque mesi di gestione commissariale, a nostro parere disastrosa, e della nostra successiva gestione. Quindi il rendiconto lo sento nostro, con le cose che, dall’11 giugno, abbiamo messo in atto per portare a casa risultati oggettivi. Spieghiamo dove e come sono state gestite le risorse e i risultati. Abbiamo 2121mila euro dilibero. Saremo chiamati a trovare il modo di pianificare interventi per dare servizi" ha aggiunto.