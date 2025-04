Bergamonews.it - Gli danno un calmante, va in coma e muore. Il perito: “Nessuna negligenza dei medici”

Leggi su Bergamonews.it

Alzano Lombardo. Una tragica conseguenza, ma non un errore. Così la perizia disposta dal tribunale di Bergamo chiarisce le cause della morte di Jason Mensah Brown, il 23enne di origini ghanesi deceduto dopo sei mesi diin seguito alla somministrazione di un sedativo nel pronto soccorso di Alzano Lombardo.“La causa del decesso va ricercata nella somministrazione di 5 ml di Midazolam via endovena, che hanno provocato una disfunzione cardiaca immediata, con unencefalico molto rilevante, tale da portarlo a unanossico. Ma non c’è statao imperizia da parte dei sanitari che lo hanno preso in cura e gli hanno dato il farmaco”.Parola della dottoressa Yao Chen,medico legale nominata dal giudice Laura Garufi, insieme al professor Giorgio Iotti, primario di Rianimazione al San Matteo di Pavia, per far luce sulle cause della morte del 23enne.