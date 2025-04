Sport.periodicodaily.com - Jagiellonia-Real Betis: le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League 2024/2025. Gli spagnoli partono con in vantaggio di due reti, ma attenzione a sottovalutare i campioni di Polonia.si giocherà giovedì 17 aprile 2025 alle ore 21 presso lo stadio Miejsky.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I polacchi possono ribaltare lo svantaggio dell’andata visto il loro andamento in campionato dove, a sei giornate dal termine, non hanno perso le speranze di raggiungere il primo posto. Fondamentale in tal senso la vittoria nell’ultimo turno contro il LegiaGli spagnoli invece sono stati sconfitti nell’ultimo turno di campionato contro il Villache li tiene al sesto posto, e dunque fuori dalla zona Champions. Adesso però la squadra di Pellegrini dovrà concentrare tutti i suoi sforzi per non farsi sfuggire il passaggio del turno.