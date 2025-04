Adesso siamo noi la voce del Europa

Liberoquotidiano.it - Adesso siamo noi la voce dell'Europa

Leggi su Liberoquotidiano.it

Guardare l'andamento dei mercati è un esercizio necessario per capire come va il mondo. In pace e in guerra, quando vuoi un'indicazione sulla rotta, non devi perdere di vista il petrolio (la principale fonte di energia); i semiconduttori e le terre rare (il motore'industria che si nutre di dati); le quotazionie valute, dei titoli di Stato e gli indicie borse. Sono disponibili migliaia di altri indicatori aggiornati in tempo reale e, naturalmente, c'è un gigantesco flusso di notizie, le decisioni dei governi ee banche centrali, i bilancie aziende. Quando Giorgia Meloni, alla vigilia'incontro con Donald Trump alla Casa Bianca, dice che il «momento è difficile» sintetizza l'incertezza politica, mentre i mercati cercano indicazioni sul futuro. La missione americana di Meloni si è caricata di aspettative, perché l'Italia oggi esercita un ruolo importante negli equilibri'Unione europea, la premier mostra prudenza e realismo, sa che questa America è diversa, imprevedibile e alla ricerca di una via d'uscita dalla trappolao squilibrio finanziario in cui è precipitata fin dagli anni Settanta.