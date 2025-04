Vanityfair.it - Daria Bignardi su Donnaregina di Teresa Ciabatti: «Il dolore dei figli è insopportabile»

Leggi su Vanityfair.it

Diventare genitori significa, tra tutte le altre cose, firmare una cambiale die di gioia in bianco. In certi casi, come per la protagonista didi(Mondadori), si rischia un tale trauma che si fa di tutto per rimuoverlo, evitarlo, non vederlo arrivare.