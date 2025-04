Ilgiorno.it - Si appropria dei beni della zia, nipote denunciata

Le mani dei parenti sul patrimonio di una zia anziana, fragile e ricoverata in ospedale. Una vicenda inquietante, fatta di deleghe bancarie, testamenti sospetti e conti svuotati, che ora è finita sotto la lenteProcura di Busto Arsizio. Il pubblico ministero Carlo Lafiandra ha infatti chiuso le indagini che vedono coinvolti lapredilettasignora, il marito di lei e la proaccusati – a vario titolo – di circonvenzione di incapace ezione indebita. Tutto ha inizio il 22 ottobre 2021, quando viene firmata una delega che consente alla- ora indagata - di operare sul conto correntezia. Insieme a lei, anche il marito e la figlia vengono autorizzati ad accedere al patrimonio dell’anziana. Tre giorni dopo, il 25 ottobre, l’anziana viene ricoverata in una struttura a Busto Arsizio, in condizioni di salute così gravi da non essere più in grado di intendere e di volere.