Ilgiorno.it - Una settimana a tutto rock. Amplificatori accesi al The Bank

Ile la musica alternativa, ma anche la new wave e un omaggio a una delle cantautrici italiane più amate. Sono i concerti che animeranno da qui alla fine del mese il Thedi Monza, a partire da 3 eventi lungo questa.Glidel palco di viale Lombardia si accenderanno domani alle 21 con un nuovo appuntamento della rassegna “Monzatyka - Music for the masses“ curata da Andy dei Bluvertigo e da Luca Urbani: sarà un viaggio inedito all’interno della musica indipendente, con tre artisti che proporranno i loro pezzi originali. Si comincerà con un set diacustico di Emanuele De Francesco, mentre il cantautore Yuri Beretta si esibirà in trio. A completare la serata sarà lo stesso Andy dei Bluvertigo, che squadernerà un suo set minimal. Venerdì, sempre alle 21, cambio di atmosfere con il concerto degli Avantgard, rodataband che per la rassegna “Friday I’m in live“ suonerà pezzi pop-anni ‘80 e ‘90, mentre sabato alla stessa ora toccherà a un tributo a Gianna Nannini, con la band Io e Gianna che ripercorrerà i maggiori successi della signora delitaliano.