Uccise i figli neonati, disposti nuovi accertamenti medico legali sul piccolo Mattia

Pedrengo. Serve fare luce, ancora una volta.sono statidalla Corte d’Assise di Bergamo nell’ambito del processo per omicidio volontario aggravato a carico di Monia Bortolotti, la giovane madre accusata di aver causato la morte delZorzi, ilo di appena due mesi deceduto il 25 ottobre 2022 e della sorellina Alice, 4 mesi, morta il 15 novembre 2021.Durante l’udienza di martedì 15 aprile, i giudici hanno stabilito che la precedente perizia-legale disposta dal gup, firmata dalla dottoressa Yao Chen e già acquisita agli atti, non sia sufficiente a chiarire i punti ancora oscuri del caso. La relazione, secondo la Corte, è stata redatta seguendo parametri standard, più adatti a pazienti adulti che a. Per questo motivo è stato incaricato un nuovo perito, il dottor Paolo Silvani, rianimatore del reparto di neonatologia dell’ospedale San Raffaele di Milano.