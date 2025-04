Quifinanza.it - Quanto costa il pranzo di Pasqua 2025 con i nuovi aumenti

è da sempre un momento molto importante per i cittadini italiani, abituati in questa occasione a riunirsi intorno a tavole imbandite di cibo e bevande tipici. Nel, tuttavia, c’è un dato da registrare: importanti rincari riguarderanno uova di cioccolato, colombe e pastiere, con ildiche costerà di più rispetto allo scorso anno. In termini numerici l’aumento prodotti tipicili è calcolato dall’Osservatorio nazionale Federconsumatori al +6,2% rispetto al 2024, con la crescita dei prezzi che sembra essere omogenea per tutte le categorie merceologiche, dai dolci alla carne passando per i prodotti decorativi per la tavola.I rincari sul cibo aEntrando nel dettaglio dei rincari dei prodotti tipici di, nel:le uova disubiscono la crescita annuale maggiore, +7,4%, con la salita che interessa pure gli ovetti tipici (+10%);le colombe crescono del 6%;le uova fresche registrano un +7,5%;le pizzeli crescono nel prezzo al chilo del 15%;i casatielli del 7%;la carne + 3,8%.