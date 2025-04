Ilgiorno.it - A piedi sul mare ligure, con il Giorno

“Asulnel levante“ (Edizioni del Capricorno) da oggi - e per un mese - sarà in edicola con il.Diego Vaschetto torna a cimentarsi con le escursioni in Liguria, questa volta proponendo un’inedita selezione di itinerari nel Levante, da Bogliasco a Lerici. Escursioni mai scontate, spesso poco o mai pubblicate, tutte di straordinario valore panoramico, in alcuni dei tratti di costa più spettacolari e celebrati del Mediterraneo. Le scogliere di Tramonti e i millenari sentieri del golfo del Tigullio, le Cinque Terre più nascoste e le scogliere tra Levanto, Moneglia e Sestri, Framura e i segreti del golfo Paradiso, Zoagli e l’entroterra di Camogli. Tra le pagine itinerari per tutti, realizzabili in giornata o anche in poche ore e, soprattutto, in ogni periodo dell’anno. Per ciascun percorso, approfondimenti storici, artistici e naturalistici.